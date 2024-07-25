В Омске две недели по улице стекают канализационные стоки

В Омске на протяжении двух недель из люка вытекают канализационные стоки, сообщает gorod55.ru .

Управляющая компания прислала Городу55 фото, на которых зафиксированы последствия прорыва. По улицам бегут ручьи из канализационных стоков. В некоторых местах они расширяются, а в некоторых сужаются. Затопило дворы многоэтажных домов и детские площадки.

Сотрудница рассказала, что жители жалуются. Неприятный запах и грязь не позволяет родителям гулять на улице с детьми. Проблема в том, что люк, из которого фонтаном бьет вода, не входит в зону ответственности УК. Сотрудники компании неоднократно обращались в «Водоканал» и администрацию.

«ЕДДС администрации города отправляет в УК, а что мы можем сделать как УК, так же оставляем заявки, как и они», — добавили в УК «Эталон».

В «Росводоканале» Городу55 сообщили, что причина прорыва — ливни. Канализационную насосную станцию и электрический щит затопило. Откачать воду без электроэнергии было проблематично, поэтому понадобилось длительное время. Теперь сотрудники постепенно откачивают воду. Жителям обещают, что на протяжении четверга, 25 июля, проблема будет решена.

Ранее мы сообщали, что в Перми включили горячую воду после жалоб жильцов СМИ.