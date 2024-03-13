Жители Омска переживают, что их дома снесут для строительства нового ЖК

«Ходят слухи, что дом хотят признать аварийным», — рассказывает одна из жительниц дома.

Горожане рассказала, что десять лет назад несколько соседних домов были признаны аварийными. Пришло время демонтажа. Люди боятся, что их дома также могут признать аварийными, чтобы застройщик мог заполучить земельный участок для строительства нового жилого комплекса. Вблизи уже возвышается ЖК «Утиная гора» и расположен микрорайон «Серебряный берег», который постоянно расширяется.

Если смотреть на карту, то дома встревоженных жильцов расположены в центре современного поселка, который выстроился совсем недавно. Возле домов также находится гаражный кооператив. Дома стоят вплотную друг к другу. Даже если людей не будут выселять, их жилища не выдержат еще одной стройки по соседству, считают они.

«Когда забивали сваи, у соседа на пятом этаже в первом подъезде разошлись плиты. Мы боимся, что если на месте аварийных домов придумают что-то строить, какое-нибудь точечное строительство, наш дом развалится. Тут так все плотно у нас, что просто не продохнуть», — отметила жительница.

Исполнительный директор Регцентра Омской области НП «ЖКХ Контроль» Мария Заздравных предупредила, что если дом признают аварийным, жильцам будет сложно отстоять свои права.

«Основания обжалования должны быть серьезными: проведенный капремонт и хорошее техническое состояние, то есть сомнения в качестве экспертного заключения о состоянии дома. Если дом требует капремонта, то тогда будет играть роль целесообразность его проведения», — пояснила Городу55 Мария Заздравных.

В департаменте Городу55 сообщили о намерении объединения земельных участков, где пока еще находятся аварийные дома, в единое пространство. Автор отмечает, что площадь участка составит 3,5 тысяч кв. м. Этого достаточно для того, чтобы построить ЖК. Автор предполагает, что опасения жильцов не безосновательные.

Ранее мы сообщали, что суд стал на сторону жителей коттеджного поселка в Омской области.