В Омске осудили руководителя «Строймеханизации» за кражу 35 млн рублей и мошенничество

Суд вынес приговор руководителю «Строймеханизации» в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает gorod55.ru .

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что руководителя компании подозревали в мошеннических схемах и краже 35 миллионов рублей. В апреле 2020 года руководитель компании начал сотрудничество с предприятием, которому обязывался выполнить монтаж трубопроводов.

Руководитель не отправил бригаду рабочих, а нанял субподрядную организацию. Сотрудники организации должны были выполнить работы. По завершению ремонтных работ руководитель компании не оплатил оказанные услуги. Нанесенный ущерб составил не менее 35 миллионов рублей.

Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее мы сообщали, что суд Оренбурга вынес приговор местному предпринимателю за целенаправленную продажу воды с кишечной палочкой, посчитав его виновным в несвоевременной замене фильтров. Старое оборудование вышло из строя во время паводка в регионе. Бутилированную воду продавали в разных точках города.