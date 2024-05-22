Суд Оренбурга признал виновным предпринимателя в продаже воды с кишечной палочкой

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным предпринимателя в продаже бутилированной зараженной воды и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает 56orb.ru .

Гигиенические нормативы были нарушены в период паводка. Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области выявил нарушение в апреле 2024 года во время отбора проб питьевой бутилированной воды. В лаборатории обнаружили бактерии группы кишечных палочек.

Предприниматель вину признал. Он сообщил, что после паводка на предприятии заменили оборудование, которое вышло из строя, а также установили новые очистительные сооружения. Зараженную воду сняли с продаж по всем точкам региона.

Паводок пришел в Оренбургскую область в начале апреля. Уровень воды поднялся на рекордные показатели. Многие дома горожан были подтоплены, а людей эвакуировали. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, что привело к введению режима ЧС. Люди были вынуждены экстренно покинуть свои дома.

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