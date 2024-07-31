В Омске УК не реагирует на затопление квартир в многоэтажке

В Омске жильцы многоэтажного дома №92 по проспекту Мира, чьи квартиры расположены на восьмом и девятом этаже, жалуются на бездействие управляющей компании, сообщает gorod55.ru .

Квартиры затапливает длительное время. Жильцы отмечают, что постоянная влага в помещениях негативно отражается на их здоровье. Однако есть и более глобальные проблемы: замыкание и дальнейшее возгорание, обрушение стен и потолка.

«Сколько это может продолжаться? У нас все бежит! Мы обращались во все инстанции, но никакого результата не получили», — заявила одна из жительниц, выступившая от имени своих соседей.

Люди требуют, чтобы их дом признали аварийным. Некоторые жильцы сообщают о проблеме в интернет-мессенджерах. Одна из подписчиц предположила, что людей решат расселить, когда кто-то из жителей пострадает. Риск несчастного случая чрезвычайно велик. В любой момент вода может затечь в счетчики или розетки.

Люди публикуют в телеграм-каналах фото. Возле труб образовались коричневые пятна от ржавчины. Обои на стенах не держатся. По потолку пошла широкая и длинная трещина. На побелке остались следы от потеков.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев поздравил семью Мякотиных с переездом в новый микрорайон из аварийного жилья.