В Омске второй подрядчик не может отремонтировать в указанный срок здание гимназии

В Омске был выбран подрядчик, который обязуется до 20 декабря сдать в эксплуатацию отремонтированное здание местной гимназии. До сих пор на объекте проводят лишь проектные работы, сообщает gorod55.ru .

Когда проект будет готов, его направят на госэкспертизу. Компания получит результаты только 17 ноября.

«Окончательные сроки ремонта будут определены после получения положительного заключения экспертизы технической части проектной документации», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации.

Корреспондент уверен, что за месяц компания-подрядчик не сможет провести ремонтные работы в четырехэтажном здании, которое нуждается в качественном капитальном ремонте. Сроки будут перенесены на 2024 год. Ранее различные комиссии проводили проверки. Было решено, что здание гимназии находится настолько в аварийном состоянии, что требует полного сноса.

В таком случае остается небольшой участок места, где можно проводить строительство. Другой локации в городе найдено не было. Было решено находить подрядчика для капитального ремонта. Гимназия была построена в 1955 году.

Сначала город выбрал компанию СПК «АртСервис». Позже были найдены неточности в документации. Договор расторгли. Вторым подрядчиком стала компания «Домострой». В мае 2023 года им выделили 163,4 миллиона рублей. Подрядчик обязывался, что в декабре 2023 года здание будет отремонтировано, но сроки снова переносят. За 2023 год в компании «Домострой» дважды меняли руководители.