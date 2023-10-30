В Омске второй подрядчик не может отремонтировать в указанный срок здание гимназии
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В Омске был выбран подрядчик, который обязуется до 20 декабря сдать в эксплуатацию отремонтированное здание местной гимназии. До сих пор на объекте проводят лишь проектные работы, сообщает gorod55.ru.
Когда проект будет готов, его направят на госэкспертизу. Компания получит результаты только 17 ноября.
«Окончательные сроки ремонта будут определены после получения положительного заключения экспертизы технической части проектной документации», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации.
Корреспондент уверен, что за месяц компания-подрядчик не сможет провести ремонтные работы в четырехэтажном здании, которое нуждается в качественном капитальном ремонте. Сроки будут перенесены на 2024 год. Ранее различные комиссии проводили проверки. Было решено, что здание гимназии находится настолько в аварийном состоянии, что требует полного сноса.
В таком случае остается небольшой участок места, где можно проводить строительство. Другой локации в городе найдено не было. Было решено находить подрядчика для капитального ремонта. Гимназия была построена в 1955 году.
Сначала город выбрал компанию СПК «АртСервис». Позже были найдены неточности в документации. Договор расторгли. Вторым подрядчиком стала компания «Домострой». В мае 2023 года им выделили 163,4 миллиона рублей. Подрядчик обязывался, что в декабре 2023 года здание будет отремонтировано, но сроки снова переносят. За 2023 год в компании «Домострой» дважды меняли руководители.