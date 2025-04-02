В Омске второй раз одобрили проект строительства кладбища

По данным издания, в Омске уже утверждали строительство Западного кладбища. Планировалось, что работы завершат летом 2024 года. Сначала изменили сроки, а после госэкспертиза отклонила проект. Теперь проект постройки вновь прошел государственную экспертизу. Соответствующее заключение выдали в понедельник, 1 апреля.

«Скорректированный проект прошел экспертизу в части подтверждения стоимости внесенных изменений», — сообщили gorod55.ru в мэрии.

По данным издания, реализовывать проект будет петербургская компания. Фирма начала функционирование в 2017 году. Предполагается, что на территории кладбища разместят 4 тыс. могил. К работам приступила подрядная организация. Специалисты прибыли из Красноярского края. Они должны были завершить работы, но сотрудничество было прекращено.

По информации издания, в обязанности нового подрядчика войдет озеленение территории, обустройство дороги к кладбищу и открытие пункта охраны. В настоящее время объект готов на 57%. Предполагается, что работы завершат в третьем квартале 2025 года. Первый подрядчик в рамках заключенного договора получил 247 млн руб.

Ранее сообщалось, что украинские боевики запрещали курянам хоронить мирных жителей на кладбищах.