Украинские боевики запрещали курянам хоронить мирных жителей на кладбищах
Куряне были вынуждены хоронить умерших в огородах
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Солдаты украинской армии запрещали жителям приграничных районов Курской области хоронить граждан на кладбищах, объясняя это тем, что они их заминировали. Об этом ТАСС рассказал местный житель.
В связи с этим куряне хоронили умерших в огородах.
По словам собеседника издания, местные жители собирали из сгоревших домов останки погибших односельчан и хоронили.
Ранее сообщалось о том, что националистические батальоны ВСУ в Украинске в Донецкой Народной Республике сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище.
По словам очевидца, спустя некоторое время трупы всплывали. К совершению этих преступлений, отметил он, причастны как минимум три нацбата: «Айдар»*, «Правый сектор»* и «Азов»*.
*запрещенные в России террористические организации.