Солдаты украинской армии запрещали жителям приграничных районов Курской области хоронить граждан на кладбищах, объясняя это тем, что они их заминировали. Об этом ТАСС рассказал местный житель.

В связи с этим куряне хоронили умерших в огородах.

По словам собеседника издания, местные жители собирали из сгоревших домов останки погибших односельчан и хоронили.

Ранее сообщалось о том, что националистические батальоны ВСУ в Украинске в Донецкой Народной Республике сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище.

По словам очевидца, спустя некоторое время трупы всплывали. К совершению этих преступлений, отметил он, причастны как минимум три нацбата: «Айдар»*, «Правый сектор»* и «Азов»*.

*запрещенные в России террористические организации.