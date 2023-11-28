В Омской области могут скрываться 5 мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО

Пять жителей Омской области, которые были мобилизованы и находились в зоне СВО, самовольно покинули воинскую часть, сообщает gorod55.ru . Инцидент произошел месяц назад. Военных СВО разыскивают. Данные двух мужчин подали в федеральный розыск.

Воинская часть располагается в Псковской области. Мобилизованные прибыли с целью военной подготовки. Коллеги бойцов уверены, что они находятся на территории Омской области. Возбуждено уголовное дело. Когда определят место нахождения мужчин, материалы дела направят в суд. Срок наказания за подобное правонарушение составляет минимум пять лет, а максимум - десять.

Всех, кто располагает информацией о мобилизованных, просят сообщать сотрудникам правоохранительных органов. Самому младшему мобилизованному 24 года, а старшему - 28 лет. В сети опубликованы фото мобилизованных граждан РФ из Омской области.

Ранее в некоторых городах России прошли митинги с требованием провести ротацию мобилизованных в зоне СВО. В данном вопросе есть определенные сложности, поэтому на данный момент такое решения принять проблематично.

Ранее стало известно об очередном обстреле со стороны ВСУ мирного района Донецка.