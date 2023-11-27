ВСУ выпустили ракеты по Ленинскому району Донецка

Украинцы в очередной раз обстреляли Донецк вечером понедельника, 27 ноября. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили подробности случившегося.

Так, как сообщают в представительстве, под украинский удар попал Ленинский район Донецка. Ракеты, впущенные украинцами из РСЗО, попали прямо в крышу химчистки, а также магазина с автозапчастями. Еще на улице Ивана Ткаченко получил повреждения автомобиль.

Самое главное, что на данный момент среди граждан никто не пострадал. Другие подробности уточняются, как и тип украинского оружия.