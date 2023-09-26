В Омской области выставили объявление о продаже ребенка: Бастрыкин лично курирует дело

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться с объявлением, в котором жительница Омской области продавала ребенка и телевизор, сообщает gorod55.ru .

Объявление опубликовала жительница Омской области. У нее подтвержденный аккаунт. Женщина прикрепила фото ребенка и немного рассказала о нем, в частности, об увлечении кататься на качелях.

Исходя из данных профиля, параллельно девушка продавала телевизор. Стоимость ребенка указана не была, но был комментарий «по запросу». Объявление появилось в начале сентября, позже его удалили, но оно собрало много просмотров. Пользователи успели сделать скрины, которые теперь опубликованы в разных пабликах.

О вирусном объявлении узнали сотрудники правоохранительных органов. Специалисты МВД и прокурор уже занимаются делом, проводится проверка.

Позже стало известно, что Александр Бастрыкин дал распоряжение доложить лично ему, что уже удалось узнать о странном объявлении. Председатель СК будет курировать работу сотрудников.