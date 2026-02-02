В Орехово-Зуевском округе запущено производство шариков для бабл-чая и мармелада из натуральных соков

В Орехово-Зуевском округе запущено производство кристаллических шариков для бабл-чая и мармеладных изделий из натуральных соков, сообщил REGIONS.

Заместитель главы округа Ирина Говорова посетила компанию, которая запустила производство. Бабл-чай и мармелад из натурального фруктового сока пользуется высоким спросом. Теперь на подмосковном предприятии выпускают кристалл-боллы.

«Компания активно занимается разработкой и внедрением высококачественных товаров собственного производства для кондитерских и хлебопекарных предприятий страны», — отметила Ирина Говорова.

Компания, которая запустила инновационное производство, представляет собой градообразующее предприятие, на котором трудоустроено порядка 400 человек. Коллектив занимается изготовлением продуктов питания, соответствующих самым строгим стандартам качества. Продукция многократно получала высокое признание, удостаиваясь почетных наград и дипломов за статус лучших товаров отечественного производства.

Ранее сообщалось, что завод по производству майонеза построили в Ступине.