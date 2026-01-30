Завод по производству майонеза построили в Ступине

В Ступино построили завод по производству майонеза и других соусов. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проектной документации.

Предприятие возвели в деревне Михнево. Это импортозамещающий проект, цель реализации которого — повысить продовольственную безопасность. В его строительство вложили 1,5 млрд рублей.

На заводе будут производить до 10 тыс. тонн продукции в месяц. Это различные виды майонеза и кетчупа. При изготовлении соусов будет использоваться продукция только отечественного производства.

На первом этапе работы на предприятии создадут 55 рабочих мест. В дальнейшем их число может увеличиться до 200.

