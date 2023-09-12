В Оренбурге пациент подал иск против больницы и получил денежную компенсацию

Мужчина обратился в клиническую больницу имени Войнова, где ему провели операцию. Позже пациенту стало хуже и пришлось делать операцию повторно, но в другом медицинском заведении. Мужчина подал в суд и выиграл дело, но не с первого раза, сообщает 56orb.ru .

Мужчина обвинял докторов больницы в том, что после лечение остеохондроза, проведения различных диагностик и хирургического вмешательства его самочувствие лишь ухудшилось.

Спустя две недели после операции пациенту стало настолько плохо, что понадобилась повторная операция. Мужчина отдал предпочтение уже другой клинике, услуги которой оплачивала дочь потерпевшего.

Суд сначала не удовлетворил иск, но мужчина повторно обратился с требованием проведения всех необходимых исследований. Удалось доказать, что во время лечения медики допустили ошибку. К такому мнению пришла судебная коллегия Оренбургского областного суда.

Компенсацию выплатили самому пациенту и его дочери, которая была вынуждена оплатить повторную операцию. Размер компенсации - 300 тысяч рублей.