В Оренбургском областном суде прошло первое заседание по делу братьев Макаровых — следующее назначено на 13 мая

В понедельник, 4 мая, в Оренбургском областном суде прошло первое заседание по уголовному делу в отношении братьев Егора и Макара Макаровых, сообщил 56orb.ru. По информации издания, следующее заседание запланировано на13 мая.

По информации издания, 30 мая 2025 года в центре Оренбурга, у гостиницы Hilton Garden, расположенной на улице Маршала Жукова, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали всех участников конфликта.

По информации издания, в драке были замешаны братья Макаровы — Егор, Макар и Захар. Второй стороной конфликта выступил местный спортсмен и предприниматель. Изначально между мужчинами возникла ссора, которая быстро переросла в потасовку. В какой-то момент конфликт завершился тем, что одна из сторон применила оружие.

По данным издания, в результате полученных ранений Петр Макеев был госпитализирован в ближайшую больницу, где ему сделали операцию. Позднее, когда его состояние стабилизировалось, пострадавшего выписали из медицинского учреждения. В ходе расследования выяснились детали других дел.

«(В ходе судебного заседания. — Прим. ред.) были озвучены и некоторые подробности произошедшего в 2025 году у отеля Хилтон. Прокурор отметил, что все началось с конфликта в ресторане. Братья Макаровы, ставшие участниками потасовки, когда она произошла, тоже были в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в статье 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что жительницу Новокузнецка подозревают в убийстве родного брата.