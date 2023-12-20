В пакете из супермаркета «Пятерочка» в Омске нашли тело ребенка: раскрыта одна из версий

Житель Омска вышел выкинуть мусор. В контейнере он обнаружил тело новорожденного ребенка. Малышка была завернута в полиэтиленовый пакет, который продают клиентам «Пятерочки», сообщает gorod55.ru .

«По одной из предварительных версий, смерть девочки наступила от общего переохлаждения организма, то есть ребенок попросту замерз», — рассказал источник Города55 в экстренных службах.

Тело ребенка обнаружили 18 декабря. В среду, 20 декабря, источник в экстренных службах поделился с Городом55 первыми предположениями. Изначально эксперты думали, что ребенок родился мертвым.

Девочка родилась примерно на седьмом месяце беременности. Она прожила всего несколько часов. Предполагается, что ребенка положили в пакет в мусорный контейнер еще живым. Она умерла от переохлаждения. Насколько эта версия правдивая, станет ясно после экспертизы. Обычно на проведение подобных анализов уходит несколько недель.

Уголовное дело возбуждено. Следователи взяли генетические материалы для установления, кто мог быть матерью новорожденного, а также причин гибели.