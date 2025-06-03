В партии Мерца потребовали запретить выдавать визы российским туристам

Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер потребовал от правительства Германии закрыть Русский дом в Берлине и ввести другие ограничительные меры для граждан РФ, сообщило издание Handelsblatt.

По мнению депутата, необходимо закрыть все организации, которые на дипломатическом уровне связаны с РФ. Российских дипломатов предложено депортировать. Аналогичным образом рекомендовано поступить с агентами из России.

Депутат также предложил запретить выдавать визы туристам, которые приезжают из России. В числе других ограничительных мер против граждан — закрытие некоторых источников информации. По его мнению, россияне передают заведомо ложную информацию через свои страницы в соцсетях. Такие страницы необходимо блокировать.

В январе депутат Кизеветтер опубликовал на странице в своей соцсети публикацию, в которой анонсировал посещение бывшем канцлером страны Олафом Шольцем Москвы, напомнило РИА Новости. Однако вскоре политик удалил пост. Он известен своими воинственными заявлениями.

Ранее сообщалось, что Россия намерена сменить своего посла в Турции.