В Совете Федерации объяснили, может ли учитель выгнать ученика с урока

Учитель по закону не может удалить школьника с урока, поскольку в этом случае ребенок фактически остается без надлежащего надзора. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Сенатор сослался на статью 41 закона «Об образовании в Российской Федерации», которая обязывает школы и педагогов обеспечивать безопасность учеников. При этом запрет на удаление с занятия не освобождает школьников от обязанности соблюдать правила внутреннего распорядка и требования устава школы.

По словам Гибатдинова, педагог также не должен оставаться один на один с агрессивным или мешающим проведению урока ребенком. В сложных ситуациях к воспитательной работе, по его мнению, необходимо активнее подключать школьных психологов и подразделения по делам несовершеннолетних.

Сенатор отметил, что в школах необходимо одновременно защищать права детей и поддерживать авторитет учителя. Педагог должен иметь возможность спокойно проводить урок, а школьник — безопасно получать образование.