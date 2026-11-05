Более 2000 человек написали Большой этнографический диктант в Городском округе Пушкинский

Диктант помог участникам познакомиться с культурным и этническим многообразием страны: им нужно было ответить, сколько языков и диалектов существует в России, что представляет собой блюдо «бешбармак» и кто на самом деле придумал «Калинку-малинку». В 2026 году акция приурочена к Году единства народов России.



Формат был выдержан в виде теста. Школьникам младше 16 лет досталось 20 общероссийских вопросов, более старшим участникам — 30. Темы охватывали народные праздники и обряды, традиционное жилье, костюмы и ремесла, языки, фольклор, историю и географию. На выполнение было отведено 45 минут, максимум — 100 баллов.



По данным организаторов, в диктанте участвовали свыше 2000 жителей округа. Вместе со школьниками за парты сел глава муниципалитета Максим Красноцветов — он писал работу в Гимназии №3 в Ивантеевке.



Этнографический диктант нельзя назвать классическим экзаменом. Его организаторы ставят более широкие цели: разбудить у людей интерес к истории, обычаям, языкам и культуре народов России и дать возможность ощутить гордость за уникальное многообразие страны.