В Пентагоне не смогли назвать дату выписки Остина из больницы

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин все еще находится в больнице и конкретной даты, в которую он будет выписан, пока нет. Соответствующее заявление сделали представители американского ведомства, передает информационное агентство РИА Новости .

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, глава ведомства пребывает в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Он уже выздоравливает и сейчас пребывает в хорошем настроении, добавил он.

Тем не менее в данный момент пока неизвестно, когда шеф Пентагона будет выписан из больницы, сообщается в заявлении представителя.

Представители пообещали предоставлять информацию о состоянии здоровья Остина.

Райдер также прокомментировал публикацию американского издания Politico, в котором сообщалось о том, что у Остина и американского президента Джо Байдена накануне состоялся диалог. Он подтвердил данную информацию, но никаких деталей не раскрыл.