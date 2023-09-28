В Перми готовятся к строительству ледникового городка

В нынешнем году будет установлено 15 различных горок. Высота ската в один метр будет у четырех различных горок. Две горки возвысятся на уровне двух метров. Для любителей экстремальных катаний планируется монтаж трехметровых горок в количестве трех штук. Для детей будет оборудована отдельная горка, при возведении которой будут учитывать все потребности ребят.

Территория городка будет украшена ледниковыми горками в виде героев известных русских сказок. Таких скульптур будет пять. В прошлом году было установлено на одну горку меньше – 14 конструкций. Локацию для создания ледникового городка не меняли. Традиционно объект расположится напротив здания Заксобрания региона.

В ближайшее время планируется проведение торгов, какая местная компания сможет приступить к работе. Стоимость контракта - 29,5 миллиона рублей. Предпочтение отдадут той фирме, которая сможет выполнить перечень необходимых услуг (строительство и демонтаж, оформление документов и обслуживание) за меньшую сумму. С февраля по март планируется демонтаж объекта.