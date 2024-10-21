В Перми на рынках и в такси искали мигрантов для поставки на воинский учет

Рейд проходил на строительных площадках, в торговых центрах и в местах массового скопления людей. Кроме того, тщательно проверяли водителей такси и грузовиков. У иностранных жителей проверяли документы, чтобы установить факты незаконного нахождения на территории России.

В ходе рейда выявили пять человек, которые вступили в гражданство РФ, но своевременно не стали на воинский учет. Офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата заключили контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ с пятью иностранцами. Иностранные жители проинформированы о важности соблюдения законов России.

Ранее сообщалось, что двух мужчин в Москве лишили гражданства за отказ встать на воинский учет.