Двух мужчин в Москве лишили гражданства за отказ встать на воинский учет
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве двух не вставших на воинский учет мужчин лишили гражданства, которое было приобретено после переезда в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
С ее слов, инициатива лишения гражданства указанных персон принадлежит столичному управлению по вопросам миграции МВД.
«Приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет», — написала Волк.
Как подчеркнула представитель МВД, работа в указанном направлении продолжается.
Ранее сообщалось, что количество участников госпрограммы по переселению соотечественников в Россию в этом году снизилось в полтора раза.