В Перми начались скандалы из-за желания расписаться именно 23 декабря

Часто влюбленные верят в различные традиции и трепетно относятся к празднованию судьбоносного дня в жизни. Многие предпочитают расписываться в праздничный день, особенно символичный. Например, в день семьи. Другие выбирают необычные даты, которые еще называют зеркальными. В нынешнем году осталась одна красивая дата - 23.12.2023.

В Перми сотрудники ЗАГСа обещали, что будут расписывать влюбленных горожан, несмотря на то, что 23 декабря - это выходной день. Сообщалось, что отделения ЗАГСа намерены работать не только в центральном городе региона, но и во всех населенных пунктах Пермского края.

Одна из жительниц Перми подать заявление не смогла, сообщает properm.ru. Девушка обратилась с жалобой в редакцию издания.

«В пресс-службе ЗАГС Пермского края пояснили Properm.ru, что 23 декабря будет работать только Орджоникидзевский отдел управления ЗАГС, расположенный на улице Пулковская, 7.»

До 23 декабря не так много времени, поэтому всем желающим жителям России важно поторопиться. Подать заявление на роспись можно двумя способами - лично в отделении ЗАГСа или же в дистанционном формате через портал государственных услуг.

В 2024 году самой красивой датой считается 02.02.2024. В январе особенных дней не будет, а вот уже в феврале номер месяца (два) будет сочетаться с годом в разных вариациях.

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