Экс-директор департамента здравоохранения Ирина Атрошенко ушла с должности главного врача Ивановского областного туберкулезного диспансера , которую она занимала в течение 14 лет , об этом сообщает медиагруппа «БАРС» . По имеющимся данным, руководитель покинула пост по собственному желанию.

Еще в начале октября сотрудники медучреждения направили коллективное обращение в средства массовой информации и региональные паблики. В письме работники высказались против увольнения главврача, выразив опасения, что смена руководства негативно скажется на деятельности диспансера.

В департаменте здравоохранения Ивановской области, который является учредителем организации, комментировать кадровые изменения отказались. В ведомстве подчеркнули, что медицинские учреждения обладают правом самостоятельно принимать подобные управленческие решения.

Новые назначения в руководстве учреждения

После ухода Ирины Атрошенко в руководстве диспансера произошли следующие кадровые перестановки: