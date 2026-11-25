Экс-директор депздрава Ирина Атрошенко покинула пост главврача Ивановского тубдиспансера: кто возглавил учреждение
БАРС: в Иванове после 14 лет работы уволилась главврач тубдиспансера Атрошенко
Экс-директор департамента здравоохранения Ирина Атрошенко ушла с должности главного врача Ивановского областного туберкулезного диспансера, которую она занимала в течение 14 лет, об этом сообщает медиагруппа «БАРС». По имеющимся данным, руководитель покинула пост по собственному желанию.
Еще в начале октября сотрудники медучреждения направили коллективное обращение в средства массовой информации и региональные паблики. В письме работники высказались против увольнения главврача, выразив опасения, что смена руководства негативно скажется на деятельности диспансера.
В департаменте здравоохранения Ивановской области, который является учредителем организации, комментировать кадровые изменения отказались. В ведомстве подчеркнули, что медицинские учреждения обладают правом самостоятельно принимать подобные управленческие решения.
Новые назначения в руководстве учреждения
После ухода Ирины Атрошенко в руководстве диспансера произошли следующие кадровые перестановки:
- исполняющей обязанности главного врача назначена Лариса Богданова;
- должность заместителя главврача по профилактической работе занял Владимир Козлов, который в августе оставил пост руководителя Тейковской центральной районной больницы.