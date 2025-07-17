В Перми ночью раздалась стрельба: росгвардейцы задержали мужчину

В Перми в ночь на 17 июля была слышна стрельба: сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителя правопорядка, сообщил properm.ru.

В ведомстве рассказали, что мужчина зашел в продуктовый магазин с предметом, визуально похожим на пистолет. Продавцы и покупатели сообщили, что неизвестный им угрожал. Сотрудники Росгвардии начали разбираться в ситуации. Мужчина также направил в их сторону предмет, похожий на пистолет. Затем он сел в автомобиль и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии для остановки транспортного средства с целью пресечения противоправных действий применили табельное оружие. Они стреляли по колесам автомобиля.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям росгвардейцев злоумышленник был задержан», — указано в сообщении ведомства.

Источники Properm.ru рассказали, что задержанный мужчина — ранее судимый гражданин 1987 года рождения. В ведомстве корреспонденту подтвердили, что вооруженный гражданин угрожал персоналу и посетителям продуктового магазина. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины подобного поведения и мотив задержанного. По итогу расследования примут решение о возбуждении дела.

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