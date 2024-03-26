В Перми одобрили запрет на размещение самокатов в центре города

Депутаты решили, что горожане должны оставлять самокаты исключительно на велопарковках. Причем в центре города специальных стоянок для такого вида транспорта не будет. В случае нарушения правил, электросамокаты будут вывозить на штрафстоянки.

«Мы наблюдали на улицах города большое количество нарушений правил благоустройства: их размещали на остановках, тротуарах. Все это создает неудобства для горожан, мешает посадки пассажиров в транспорт, мешает уборке города», — рассказал замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов.

Жителям Перми предложили пройти опрос в социальной сети относительно того, не вызывают ли у них дискомфорт самокаты в городе. Участие приняло большое количество людей. Пользователи активно голосовали и оставили много негативных комментариев. Данные опроса приняли во внимание депутаты во время голосования.

Два депутата, которые голосовали против, уверены, что необходимо также учитывать мнение людей, которые пользуются электросамокатами.

«Открытые опросы были население, какое мнение нужно было учесть? Опросы были абсолютно открытыми, на них отвечали, я думаю, все жители города Перми. Все. Ответ — 75% не устраивает. Это нужно регулировать», — пояснил мэр Перми.

Воздержались от голосования два депутата Пермской городской думы. Некоторые участники собрания настроены решительно. Так, Геннадий Сторожев предлагает полностью запретить электросамокаты. Он аргументирует позицию тем, что раньше горожане прекрасно обходились без них.

Ранее мы сообщали, что в столице появились номерные знаки на электросамокатах, которые сдают в аренду сервис WHOOSH.