В Перми сотрудник полиции с сообщником предприняли попытку кражи лифта
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
9 ноября председатель ТСЖ стал свидетелем, как двое мужчин пытались украсть лифт. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Одного нарушителя удалось задержать, сообщает properm.ru. Личность второго еще не установлена.
Из подъезда жилого дома двое мужчин пытались украсть лифт. Они начали разбирать конструкцию и выносить части в машину. Председатель ТСЖ вовремя позвонил в полицию. Сотрудники успели подъехать и предотвратить факт кражи. Мужчины пытались скрыться. Одному из преступников это удалось. Об этом рассказали в эфире местного телеканала. Во время сюжета были использованы кадры видеонаблюдения.
Редакция Properm.ru направила запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД, где подтвердили информацию. Выяснилось, что задержанный мужчина - это сотрудник правоохранительных органов.
«Выяснилось, что им является сотрудник одного из территориальных отделов полиции», — рассказали Properm.ru в краевой полиции.
Второй фигурант объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Относительно причастности полицейского к делу проводится служебная проверка, по результату которой будут приняты дальнейшие решения.
Ранее сообщали о замене лифтов в Электростали в 18 многоквартирных домах.