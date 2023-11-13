В Перми сотрудник полиции с сообщником предприняли попытку кражи лифта

9 ноября председатель ТСЖ стал свидетелем, как двое мужчин пытались украсть лифт. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Одного нарушителя удалось задержать, сообщает properm.ru . Личность второго еще не установлена.

Из подъезда жилого дома двое мужчин пытались украсть лифт. Они начали разбирать конструкцию и выносить части в машину. Председатель ТСЖ вовремя позвонил в полицию. Сотрудники успели подъехать и предотвратить факт кражи. Мужчины пытались скрыться. Одному из преступников это удалось. Об этом рассказали в эфире местного телеканала. Во время сюжета были использованы кадры видеонаблюдения.

Редакция Properm.ru направила запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД, где подтвердили информацию. Выяснилось, что задержанный мужчина - это сотрудник правоохранительных органов.

«Выяснилось, что им является сотрудник одного из территориальных отделов полиции», — рассказали Properm.ru в краевой полиции.

Второй фигурант объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Относительно причастности полицейского к делу проводится служебная проверка, по результату которой будут приняты дальнейшие решения.

Ранее сообщали о замене лифтов в Электростали в 18 многоквартирных домах.