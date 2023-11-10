Больше полусотни лифтов заменят в Электростали

Новые лифты в отличие от своих предшественников более комфортные и современные. Их неоспоримое преимущество – тихий и плавный ход, антивандальные кабины и низкое потребление энергии. Для пассажиров предусмотрены светодиодное освещение. Оно отличается долговечностью, а значит в темноте подниматься и спускаться не придется. Кроме того, дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность.