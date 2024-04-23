В Перми задержали подозреваемую в убийстве знакомого при помощи ножниц

В пресс-службе Росгвардии проинформировали, что соседи вызвали сотрудников на улицу Челюскинцев. Они сообщили, что из одной из квартир раздаются крики и звуки борьбы. Сотрудники приехали на вызов.

В квартире они обнаружили тело мужчины, которого закололи ножницами. Также в комнате находилась женщина, которая пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее задержали по подозрению в убийстве.

Во время допроса пермячка рассказала, что убитый мужчина — ее знакомый. Они собрались вместе с целью распития спиртных напитков. Во время застолья начался конфликт. Женщина нанесла множество ударов ножницами. Пермяк скончался на месте от полученных травм. Подозреваемую передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства в деле.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье осудят жителя, который пытался зарезать соседа и убил соседку. Мужчина целенаправленно намеревался убить своего соседа из-за длительного неразрешенного конфликта.