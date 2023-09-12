В Перми женщина получала выплаты за рождение дочери, которой на самом деле не существовало

Правоохранительные органы выявили случай мошенничества в Перми, где женщина получала деньги за рождение ребенка, которого никогда не было, пишет интернет-издание « Properm.ru », ссылаясь на данные пресс-службы прокуратуры Пермского края.

Выяснилось, что в 2020 году женщина пришла в ЗАГС и сообщила, что родила ребенка, но не в медицинском учреждении. Согласно процедуре было необходимо, что ее слова подтвердили свидетели. Подруга женщины рассказала, как родилась малышка. Матери выдали свидетельство о рождении и внесли необходимые данные в реестр.

На самом деле женщина нигде не рожала и даже не была беременной. Она целенаправленно обманула государство, чтобы по свидетельству о рождении оформить выплату пособий на ребенка. Женщина получила 400 тысяч рублей от государства.

Когда прояснилось, что ребенка нет, в суде было принято решение об аннулировании актовой записи о рождении девочки. Против нее и подруги, которая давала неправдивые показания, заведено уголовное дело. Мошенницу обязали вернуть государству 400 тысяч рублей.