В Петербурге консульство Болгарии временно прекратило прием документов на визы

По данным издания, информация о временной остановке приема документов появилась в объявлении, размещенном в здании консульства.

«На входе в дипмиссию на Саперном проспекте вывешено объявление», — сообщило издание «Мойка78».

По информации издания, в сообщении указано, что документы на визы категории D прекратили принимать с 3 июня. Такая виза считается долгосрочной. С 10 июня произойдут другие изменения — приостановится прием документов на визы категории С, которые считаются краткосрочными.

Корреспондент издания проверил, что на сайте консульства не указаны причины изменений в работе ведомства. В визовом центре также не предоставили официальных комментариев. Запись на подачу документов в столичном центре закончилась 23 июня. Специалисты ожидают, что свободные слоты появятся в период с 23 по 30 июня. Однако издание располагает неофициальной информацией, что прием также временно прекращен. В пресс-службе Ассоциации туроператоров проинформировали, что в Петербурге примерно до 16 июня свободные места для подачи не появятся. Без оформленной визы граждане не имеют право пересекать границу Болгарии.

Ранее сообщалось, что Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году.