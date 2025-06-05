Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Таиланд не планирует сокращать срок безвизового въезда для туристов в 2025 году, в том числе для россиян. Об этом заявила глава Туристического управления страны (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун, передает «Интерфакс».

Сейчас туристы из России и других стран могут пребывать в Таиланде без визы от 60 до 90 дней. Несмотря на обсуждения возможного сокращения срока до 30 дней, данное предложение, внесенное премьер-министром страны Пхетхонгтханом Чинаватом, не получило официальной поддержки и не планируется к реализации.

Власти Таиланда объясняют свою позицию сохранением привлекательности для иностранных туристов, несмотря на недавние случаи нарушений со стороны некоторых посетителей.

Таиланд остается притягательным направление для российских туристов благодаря своему богатому культурному наследию, живописным курортам и разнообразной кухне.

Страна продолжает предлагать комфортные условия для путешественников и разнообразные туристические маршруты — от пляжных курортов Пхукета и Краби до исторических достопримечательностей Чиангмая.

Ранее собравшимся во Францию россиянам посоветовали ссылаться на правила Европейского союза (ЕС) при спорах с пограничниками.