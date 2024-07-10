В Петрозаводске массово продают пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon

На популярном сайте объявлений можно найти семь предложений приобретения пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon, расположенных в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru .

Примечательно, что чаще всего продают именно Wildberries. Автор одного из объявлений честно признался, что побудило его продать готовый бизнес. Он написал, что его бесит эта компания.

Стоимость пунктов выдачи совершенно разная. Можно приобрести ПВЗ за 300 тысяч рублей. Однако есть и более высокие требования продавцов — 1,6 миллион рублей. Значение имеет, какой промежуток времени пункт функционировал, ведь от этого зависит его востребованность и прибыльность.

Преимущественно пункты продают вместе со всем оборудованием. Чаще всего авторы объявлений указывают причину продажи — начали развивать другой бизнес. Большинство выставленных на продажу пунктов маркетплейсов работали год или менее. ПВЗ, которым более двух лет, считаются самыми успешными в городе.

Ранее мы сообщали, что почти 100 заявок подал бизнес Подмосковья на получение субсидий при выходе на маркетплейсы.