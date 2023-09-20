В ПГНИУ почтили память погибших студентов во время теракта 2021 года

Глава ПГНИУ Игорь Германов высказал мнение, что без поддержки всех жителей города и любви каждого человека пережить такую трагедию было бы невозможно, сообщает properm.ru.

В 2021 году тогда еще студент ВУЗа Тимур Бекмансуров пришел с ружьем и открыл огонь. Погибло шесть человек: пять студентов и врач. Много было раненых. Фотографии погибших размещены на временном мемориале, который установили возле здания университета, чтобы каждый мог почтить память жертв теракта.

Глава ПГНИУ Игорь Германов выступил перед студентами и поблагодарил каждого за поддержку.

«Поддержка пермяков и вузов со всей страны помогла нам пережить самые тяжелые дни. Пермский университет устоял и продолжает нести свет знаний благодаря каждому, кто словом и делом помогал близким. Вы доказали, что любовь сильнее страха», — отметил Германов.

Глава ПГНИУ сообщил, что студенты инициировали создать арт-объект, цель которого – напоминать всем горожанам, что в современном мире нет места для насилия. Объект будут создавать в рамках хакатона «Добро без границ».

Осужденный Тимур Бекмансуров находится в колонии. Ему назначили пожизненное отбывание наказания. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов ранили молодого человека. Позже это стало причиной ампутации ноги.

Студенты и горожане возложили цветы к мемориалу, установленному в честь погибших.