В пяти российских аэропортах ввели ограничения

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале проинформировал о введении временных ограничений в пяти аэропортах России.

Пресс-секретарь Росавиации сначала сообщил, что ограничения введены в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги. Он отметил, что для экипажей ВС, авиадиспетчеров и служб аэропортов приоритетным является обеспечение безопасности пассажиров. По его словам, сотрудники принимают все необходимые меры, чтобы граждане находились в безопасности во время пользования воздушным транспортом.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в трех аэропортах были введены примерно в одно и то же время — ориентировочно с 11:35 по московскому времени. В следующем посте Артем Кореняко сообщил, что ограничения были также введены в двух аэропортах Москвы — в Домодедово и Жуковском. Причины решения, по которым воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, не раскрываются. Пассажиров оповестят о снятии ограничений.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сообщил Артем Кореняко.

По мнению экспертов, введение ограничений усиливает нагрузку на персонал и вызывает беспокойство у пассажиров. Основная причина — угроза атак БПЛА. Однако из-за большой протяженности территории РФ граждане не могут полностью отказаться от авиаперелетов.

Ранее сообщалось, что в Орловской области после атаки БПЛА поврежден завод полупроводников.