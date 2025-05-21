В Орловской области после атаки БПЛА поврежден завод полупроводников

В Орловской области в ходе серии воздушных атак БПЛА со стороны ВСУ повреждено здание Болховского завода полупроводников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что в результате атаки, совершенной в ночь на 21 мая, также повреждены несколько частных жилых домов. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Накануне Клычков сообщил, что в регионе ликвидировали 37 украинских БПЛА за прошедшие сутки, а также еще 16 беспилотников утром в среду, 21 мая. Изначально он утверждал, что повреждений и пострадавших в результате атаки нет.

Завод полупроводников в Болхове функционирует с 1968 года. На предприятии изготавливают элементы, которые в том числе используются в российской армии.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 127 вражеских беспилотников. Также стало известно, что на фоне атаки БПЛА в Липецкой и Тульской областях ограничили использование интернета.