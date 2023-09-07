В Пятигорске тренер развращал ребенка: В СК ведут проверку правдивости информации

В Пятигорске мама семилетней девочки сообщила сотрудникам правоохранительных органов о развращении своей дочери. Под подозрением тренер ребенка, сообщает newstracker.ru .

Собственные источники издания в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи собирают доказательную базу, проводят допросы.

Под подозрением тренер. Мужчине 32 года. Он работает в частной спортивной школе Пятигорска. В следственный комитет обратилась мать девочки, у которой появились подозрения, что с дочерью что-то происходит. Мать ребенка уверена, что речь идет о сексуальном насилии. Более детальных подробностей на данный момент нет.

Ранее в Ставропольском крае задержали мужчину, который изнасиловал десятилетнюю девочку. 35-летний задержанный встретил ребенка посреди улицы и насильно отвел ее в сторону, где было тихое и безлюдное место. Он надругался над школьницей. В случае доказательства вины мужчине могут назначить пожизненное лишение свободы.