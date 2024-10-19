В Подмосковье грузовик и «Газель» загорелись после столкновения на трассе М-7

На трассе М-7 в Подмосковье произошло ДТП с участием грузовика и «Газели». Оба транспортных средства загорелись, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел в городском округе Богородский. Движение транспорта на 55-м км трассы М-7 перекрыли.

«Пострадавших нет», — сообщил ТАСС.

В МЧС РФ сообщили, что на место ДТП прибыли восемь специалистов и две единицы техники. По состоянию на 17.18 субботы, 19 октября, сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение. В МЧС Московской области подтвердили, что вследствие ДТП никто из участников движения не пострадал. Загорелись оба автомобиля.

ТАСС предоставил вниманию памятку водителям, как вести себя в случае ДТП. Рекомендовано остановить транспортное средство и не покидать место аварии, включить систему аварийной сигнализации и при необходимости выставить аварийный знак у автомобиля. Важно проверить, есть ли пострадавшие, чтобы оперативно оказать им помощь. Двигать любые предметы, имеющие отношение к ДТП, запрещено.

Ранее сообщалось, что подросток на питбайке погиб в результате ДТП в Подмосковье.