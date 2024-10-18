Подросток на питбайке погиб в результате ДТП в Подмосковье
Фото: [t.me/mosoblproc]
Несовершеннолетний на питбайке погиб в результате дорожной аварии в Подмосковье. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел днем в пятницу на участке дороги «Лотошино — Ошейкино». Женщина в возрасте 67 лет, находившаяся за рулем легковушки, столкнулась с питбайком, которым управлял 13-летний подросток.
В результате водитель мини-мотоцикла получил травмы, а его 12-летний пассажир скончался от полученных травм.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.