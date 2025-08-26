В Подмосковье хотят вернуть утраченное ремесло

В подмосковной Коломне в 2025 году дан старт амбициозному проекту по возрождению старинного свечного производства, некогда прославившего город на всю округу, сообщил REGIONS.

Как сообщается, инициатива предполагает не только восстановление технологического процесса, но и масштабные археологические изыскания на территории исторического центра.

Основой для возрождения стал свечной завод, основанный в конце XVIII века молодым мастером Макаром Сурановым, который открыл свою мануфактуру на Посадской улице. Изделия династии Сурановых, как отмечают историки, славились исключительным качеством и пользовались устойчивым спросом среди различных слоев населения — от купцов и священнослужителей до владельцев постоялых дворов. Семейное предприятие успешно функционировало на протяжении четырех поколений, пока технический прогресс и появление новых материалов не привели к его постепенному упадку.

«Сегодня возникла идея вернуть утраченное ремесло и создать уникальное музейное пространство, посвященное истории производства свечей. Этот проект станет вкладом в развитие туристической привлекательности Коломны, создаст новые рабочие места и поддержит местное предпринимательство», — подчеркивают в Фонде по сохранению историко-культурного наследия и развитию города «Фонд друзей Коломны».

В настоящее время в исторической части Коломны сохранились фрагменты старинного производства. Для детального изучения наследия планируется привлечь квалифицированных археологов и экспертов в области исторических технологий. По завершении исследовательского этапа восстановленный свечной завод войдет в состав музейного комплекса «Усадьба купцов Сурановых», став живым свидетельством промышленной истории региона.

