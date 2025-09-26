В Подмосковье мужчине провели операцию по пересадке кожи после взрыва петарды

В Долгопрудненской больнице врачи впервые провели уникальную операцию по пересадке кожи после тяжелой травмы, сообщил REGIONS. По информации больницы, 38-летний пациент получил травму во время обращения с пиротехникой.

По данным больницы, вследствие взрыва пиротехника разворотила мужчине ладонь. Медики диагностировали обширную рваную рану. Специалисты понимали, что мужчина может потерять руку. Они приняли решение провести пересадку кожи с одной части тела на ладонь.

«Возник значительный кожный дефект, который потребовал хирургического вмешательства. Была выполнена операция — кожная пластика», — сообщили в пресс-службе Долгопрудненской больницы.

По данным издания, мужчине предстоит пройти длительный курс лечения и восстановления. Медикам удалось сохранить кисть. Операция прошла успешно.

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области отметили, что нарушение правил безопасности при использовании пиротехники нередко приводит к серьезным последствиям. Граждан призвали к бдительности: запрещено бросать или направлять изделия в сторону людей, использовать просроченные товары, запускать фейерверки с рук. Важно проверить также, чтобы не пострадали близрасположенные здания.

