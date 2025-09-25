Врачи спасли мужчину, подорвавшегося на мине во время покоса

Бригада врачей из Ямало-Ненецкого автономного округа спасла жизнь 57-летнему местному жителю, подорвавшемуся на мине во время покоса травы у собственного дома. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Ямальская медицина».

Пострадавший поступил в больницу в критическом состоянии: множественные травмы, массивная кровопотеря и травматический шок требовали немедленного хирургического вмешательства. Медики из ЯНАО, находящиеся в командировке в прифронтовой зоне, провели экстренную операцию по остановке кровотечения, удалению осколков и переливанию крови, что позволило стабилизировать состояние пациента.

Сейчас раненый готовится ко второй операции — восстановлению функций рук, которую также проведут ямальские специалисты.

Параллельно врачи готовятся к повторному хирургическому вмешательству другому местному жителю, пострадавшему от взрыва несколько месяцев назад — мужчина лишился пальцев на левой руке, получил травмы лица и полностью потерял зрение.

