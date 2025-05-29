Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с двумя погибшими подростками в Воскресенске

Воскресенская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП в Воскресенском округе, в результате которого погибли две 13-летние девочки. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомстве вечером в среду, 28 мая, на автодороге МБК — Кладьково — Берендино вблизи деревни Потаповское водитель легкового автомобиля марки «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились две 13-летние сестры и их 12-летняя подруга, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительным данным, 46-летний водитель находился за рулем в алкогольном опьянении.

От удара водитель и пассажиры вылетели из салона автомобиля, две девочки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще одну пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. а ч. 6 ст. 264 УК РФ. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Воскресенский городской прокурор Иван Астахов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.