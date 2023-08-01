В Подмосковье на чемпиона Европы по баскетболу было совершено нападение

Неизвестные напали на чемпиона Европы 2007 года по баскетболу Никиту Шабалкина в Подмосковье в деревне Голиково.

36-летнего мастера спорта и завоевателя различных званий Никиту Шабалкина госпитализировали. Предварительно установлено, что у него черепно-мозговая травма, пишет агентство ТАСС. Известно, что на него напали неизвестные. Инцидент произошел вблизи автомойки. Рядом находится коттеджный поселок, где у баскетболиста дом.

Никиту Шабалкина избили и оставили возле дороги. Он сумел дойти до КПП поселка, чтобы охранники вызвали скорую помощь, сообщает издание «MK.ru». Сотрудники проверили камеры видеонаблюдения, но инцидент не попал в зону досягаемости. Им не верится, что такого высокого и статного мужчину могли так сильно избить. Издание располагает информацией, что чемпион разговаривал с мамой по телефону. Он сообщил, что в настоящее время врачи рекомендуют находиться под присмотром в лечебном заведении.

При этом на данный момент информация о хищении каких-либо предметов или денег не поступала. Правоохранительные органы проводят розыск преступников и выясняют все обстоятельства дела.