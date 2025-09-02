В Подмосковье нашли артефакт, охранявший покои Романовых 400 лет назад

В рамках археологических исследований на территории Сергиева Посада сделано исключительное открытие, имеющее непосредственное отношение к истории царского быта. Согласно информации, распространенной Фондом развития Сергиева Посада, специалисты обнаружили редкий образец декоративно-прикладного искусства XVII века — печной изразец с изображением мифического грифона, сообщил REGIONS.

Руководитель экспедиции от Института археологии РАН Ася Энговатова указала, что артефакт датируется серединой XVII столетия. Находка была извлечена из культурного слоя в районе современного расположения Московской духовной академии. Исторические источники свидетельствуют, что именно здесь в прошлом находились специальные помещения для размещения монарших особ во время их паломничеств в Троице-Сергиеву лавру.

Энговатова акцентировала, что декоративная плитка являлась элементом облицовки парадной печи, обеспечивавшей обогрев царских покоев. Художественное исполнение отличается высокой степенью проработки: мифологический гибрид орла и льва изображен в динамической позе с распахнутыми крыльями, а орнаментальное обрамление включает стилизованные изображения плодов граната и цветочные мотивы, символизирующие процветание и благополучие.

Ранее сообщалось, что в Электрогорске случайно нашли уникальный дореволюционный предмет.