В Электрогорске случайно нашли уникальный дореволюционный предмет

Артефакт сохранил следы длительного пребывания в земле — поверхность позеленела, а надписи потребовали тщательного изучения. Специалистам удалось расшифровать текст на изделии: «ГОСУДАР. ЭЛЕ[ктрическая] КИРСТАНЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ» с номером 141 и указанием «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».

Эксперт в области археологии Дмитрий Кастелл идентифицировал находку как инвентарный жетон-ярлык Государственной электрической станции «Электропередача». Эта станция, построенная в 1914 году фирмой «Сименс-Шукерт», стала первой в мире промышленной линией передачи переменного тока высокого напряжения протяженностью 110 километров от Щекино до Москвы.

Жетон изготовлен из латуни и имеет отверстие для ношения на связке. Подобные номерки выдавались рабочим и инженерам для получения инструмента или материалов, а также служили пропуском на территорию предприятия. Номер 141 являлся индивидуальным идентификатором, закрепленным за конкретным работником или комплектом оборудования.

Историческая ценность артефакта заключается в его связи с ключевым энергетическим проектом Российской империи, заложившим основу московской энергосистемы. По оценкам нумизматов, стоимость подобных жетонов на коллекционном рынке достигает 2-6 тысяч рублей в зависимости от состояния сохранности. Находка представляет интерес для коллекционеров, специалистов по промышленной археологии и истории энергетики.

