В Подмосковье пенсионерки-сектанты приносят в жертву бездомных животных и домашних коз

Местные жители подмосковного города Наро-Фоминска стали свидетелями, как пенсионерки проводят ритуальные обряды с бродячими животными или козами, а затем увозят зверей в неизвестном направлении. Люди напуганы. Один из горожан снял на видео такой ритуал, сообщает newizv.ru .

Недавно женщины поймали собаку Герду. Привязали ее к дереву. Начали водить возле нее хороводы. Повторяли одни и те же предложения. В руках держали крест.

«И тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Да не когда преткнеши о камень ногу твою и попереши льва и змия», - произносят сектанты во время проведения обрядов

Герду удалось спасти. Мужчина, который снимал видео, забрал собаку. Он уточнял у женщины, что они делают. Пенсионерки заверили, что хотят сделать прививку. Вид у женщин агрессивный. Само видео опубликовал канал Shot.

Подобные обряды проходят часто. Женщины ловят животных. Скотчем связывают им лапы. Потом читают какие-то заклинания и увозят зверей. Некоторые жители утверждают, что животных обливают кипятком. Практически все горожане считают, что пенсионерки убивают собак и коз.

Жители Наро-Фоминска написали коллективное заявление в полицию, чтобы сотрудники проверили, что происходит с животными.