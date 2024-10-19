В Подмосковье приземлился самолет с 95 освобожденными из плена военными РФ

В Подмосковье в субботу, 19 октября, приземлился самолет с 95 освобожденными из плена российскими военнослужащими, сообщил РЕН ТВ.

Минобороны РФ сообщили, что в рамках обмена 95 российских военнослужащих прибыли на территорию Белоруссии в пятницу, 18 октября. На Украину взамен были возвращены 95 бойцов ВСУ.

В республике участникам спецоперации оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность немного отдохнуть. В России все вернувшиеся военнослужащие также получат квалифицированную помощь медиков. При необходимости они пройдут реабилитацию. Обмен в очередной раз состоялся при посредничестве представителей Объединенных Арабских Эмират.

РЕН ТВ опубликовал видео, на котом зафиксирован момент прилета самолета с военными. Бойцы выглядят уставшими, но радостными из-за возвращения на Родину. Один из освобожденных из украинского плена рассказал, что военные не падают духом. Им сложно выразить словами свою радость от осуществления обмена.

Ранее сообщалось, что Кадыров показал видео с захваченным в зоне СВО броневиком Oshkosh M-ATV.