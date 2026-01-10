В Подмосковье прошла церемония прощания со спортивным журналистом Гескиным

По информации издания, проводить журналиста в последний путь пришли более 50 человек, в числе которых были его коллеги по профессиональному цеху: комментатор Виктор Гусев, журналистка Елена Вайцеховская, а также другие соратники по редакциям.

«Больше чем он (Владимир Гескин. — Прим. ред.) , никто не уделял нам внимания, выращивал нас. Когда юнкорры надоедали всем, терпеливым оставался он один. Если посмотреть, сколько людей в журналистике на первых ролях, то 90% из них прошли через руки Володи, кто-то научился терпению, кто-то писать, кто-то нет», — отметила Вайцеховская.

Владимир Гескин ушел из жизни на 74-м году. Его карьера в спортивной журналистике, начавшаяся в 1974 году, охватила несколько десятилетий и девять Олимпиад — шесть летних и три зимних. Он был сотрудником легендарной газеты «Советский спорт», а в 1991 году вошел в число создателей и ключевых фигур нового издания — «Спорт-Экспресс», где занимал пост первого заместителя главного редактора.

Комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями, как открывали новую газету. Тогда было решено, что читателей будут знакомить исключительно со спортивными событиями. Тема политики была под запретом. Казалось невозможным выпускать номер с обзором футбольных матчей, ведь они заканчивались поздно. Однако журналист справился с поставленной задачей.

